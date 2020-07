IL PIANO

PADOVA Sei milioni e 200mila euro adesso. E oltre 2 a maggio. La Provincia di Padova, con 8,796 milioni di contributi elargiti, nel Veneto è tra quelle che ha beneficiato delle maggiori risorse. Sodisfatto, quindi, è Fabio Bui che siede sulla poltrona numero uno di Piazza Antenore.

Presidente, come userete i contributi?

«Ci siamo trovati a fare i conti con mancati introiti pari a 6,323 milioni di euro per l'Ipt, in quanto durante il lockdown sono crollate le immatricolazioni, e con un -1,382 relativo all'RcAuto. Adesso un po' di ripresa nel settore si sta registrando che, in aggiunta ai finanziamenti del Governo, ci fanno guardare con un po' di fiducia al futuro. Investiremo, quindi, nelle scuole e nella viabilità».

In che modo?

«Queste voci sono sempre state delle priorità per noi. Partiamo dalla viabilità e dal fatto che proprio in questi giorni ho inviato a tutti i sindaci il bando da un milione per l'assegnazione di contributi per opere di cui già ci sia la progettazione. Mi auguro quindi che questi cantieri possano partire al più presto. C'è poi tutta la partita della sistemazione degli edifici scolastici delle superiori, che devono essere sottoposti con urgenza a interventi di ristrutturazione».

Quali i progetti che le stanno particolarmente a cuore?

«Vorrei veder realizzato presto il ponte della Riviera, tra Casalserugo e Polveerara, i cui cantieri dovrebbero partire in questi giorni, e poi quello sulla 47, a Curtarolo, per il quale servirebbe un aiuto specifico anche dalla Regione, o dallo Stato, perchè il costo in questo momento è tutto a carico della Provincia. E poi vanno messi a posto i 1.180 chilometri di strade e anche i 560 ponti che non sono mai stati oggetto della necessaria manutenzione ordinaria e che quindi potrebbero risultare pericolosi se non si interviene rapidamente».

E tornando alle scuole, quali sono i lavori più urgenti?

«I fondi annunciati ieri da Variati saranno in parte spesi per sistemare il Selvatico: siamo in una fase avanzata di progettazione e quindi contiamo in tempi rapidi di procedere con i lavori. In aggiunta, dobbiamo assolutamente andare avanti pure con il piano di ammodernamento delle strutture degli altri plessi, anch'esse trascurate da tempo».

Un intervento provvidenziale.

«Indubbiamente si tratta di una boccata d'ossigeno che fa anche sperare in modo positivo e guardare al futuro con un certo ottimismo. Che era venuto meno quando avevamo calcolato quanto rilevanti fossero gli importi che non erano entrati nelle casse provinciali perchè le immatricolazioni si erano fermate. Alcune province, proprio per questo, hanno addirittura rischiato di andare in default. Non è il nostro caso, per fortuna, ma per noi oggi è fondamentale utilizzare subito i finanziamenti statali per far partire i cantieri per scuole e viabilità che avevamo programmato ancora a dicembre».

