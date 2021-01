L'INIZIATIVA

PADOVA Ha già preparato la lettera. Ma per spedirla attende di sapere il nome del destinatario, dato che è indirizzata al presidente del Consiglio. Fabio Bui, numero uno della Provincia, infatti, intende portare avanti con determinazione il progetto che prevede l'introduzione del passaporto sanitario, documento che consente di verificare lo stato di salute del titolare, riportando per esempio le informazioni inerenti le vaccinazioni, e che a suo avviso rappresenta un elemento fondamentale per rilanciare l'economia del territorio, che in questo periodo risulta fortemente penalizzata dalla pandemia. Il primo a proporlo è stato Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Venetocentro, e ora il numero uno di Palazzo Santo Stefano ha condiviso in pieno il suggerimento.

«Questo - ha sottolineato Bui - è il momento di agire con l'obiettivo di salvaguardare il sistema produttivo padovano. Sono d'accordo con Leopoldo Destro, quindi, sul fatto che debba essere introdotto il passaporto sanitario che permette a chi è stato vaccinato, o risulta immunizzato, di potersi spostare liberamente. Non solo l'Italia, ma tutto il mondo, sono cambiati e il Covid rappresenta lo spartiacque tra ciò a cui eravamo abituati prima e quello che saremo in futuro, e di conseguenza dobbiamo attrezzarci». «Per quanto ci riguarda - ha aggiunto - la ripresa dell'economia è legata appunto all'export, perchè ogni giorno dalla Zip, dove ci sono Interporto e Mercato Ortofrutticolo, partono tonnellate di merci, con prodotti che circolano in tutta Europa, trasportati prevalentemente su gomma: se non arriva il passaporto sanitario, quindi, le nostre aziende resteranno al palo».

Da qui la decisione di rivolgersi al premier. «Su questo tema deve intervenire il Parlamento - ha detto ancora Bui - e quindi mi appellerò al presidente del Consiglio esponendo le esigenze dell'economia padovana che vive grazie alla mobilità e che attualmente paga anche per le carenze infrastrutturali, perché mancano ancora i collegamenti dalla Valsugana e dalla Statale del Santo alla Pedemontana, a vantaggio dei processi produttivi di Vicenza e Treviso».

Ed entrando nel merito dell'argomento, ha aggiunto: «Il grido di allarme di Assindustria Venetocentro e le sue proposte vanno ascoltate. Il passaporto sanitario è più che mai necessario pure per far in modo che le persone possano entrare e uscire dalle aziende in sicurezza, senza il pericolo di venire a contatto con soggetti contagiati. In sostanza rappresenta una garanzia per tutta la filiera economica. In questo caso non si tratta di rinunciare a garanzie importanti come la privacy, ma di trovare un nuovo equilibrio tra il diritto di preservare la salute e l'assoluta necessità di dare, e di avere, un lavoro».

