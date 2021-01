IL CASO

PADOVA Tre pagine di ricostruzione dettagliata dei fatti. Gli screenshot dei messaggi pubblicati su Facebook e i ritagli delle interviste rilasciate negli ultimi giorni. Con tutto questo materiale stamattina Fabio Bui, sindaco di Loreggia e presidente della Provincia di Padova, si presenterà al comando dei carabinieri di via Rismondo. Davanti ai militari dell'Arma presenterà querela per diffamazione nei confronti di un giovane personal trainer di Selvazzano che nei giorni scorsi si è espresso con toni pesantemente denigratori nei suoi confronti. Il motivo? Alcune interviste rilasciate da Bui in cui il presidente della Provincia auspica ulteriori limitazioni per frenare la curva del contagio: «La zona rossa? Una misura dura, ma necessaria».

Alla rabbia dell'utente di Selvazzano ora segue quella di Bui. «Ha cancellato certe frasi che aveva scritto, ma naturalmente io ho salvato quei messaggi e presenterò tutto ai carabinieri perché credo sia giusto dare un segnale e non far passare certi comportamenti - spiega - Accetto le critiche e non mi scandalizzo certo davanti agli insulti visto il ruolo politico che ricopro, ma in questo caso siamo andati decisamente oltre. È stata insultata pesantemente anche la mia famiglia e io questo non lo accetto. Offendano me, non i miei cari. So che in questi casi la Digos si muove d'ufficio e io ora intendo interessare anche i carabinieri. Ho scritto la denuncia assieme allo studio legale di Castelfranco che mi assiste e sono pronto a presentarla». Molti sindaci gli hanno già fatto pervenire il proprio sostegno.

IL PRECEDENTE

La querela di Bui ha un precedente. Già l'anno scorso il sindaco si era dovuto rivolgere alle forze dell'ordine per delle lettere di minacce ricevute a Palazzo Santo Stefano, sede della Provincia di Padova. «Erano delle missive anonime che si riferivano ad un presunto danno provocato dalla Provincia, riportanti delle vere e proprie minacce - ricorda - Non si è mai capito a chi fossero riconducibili. In quel caso avevo preferito non sbandierare il fatto, questa volta gli insulti sono stati pubblici e quindi è giusto dire che andrò a fare denuncia. Noi siamo in prima linea e difendiamo sempre le istituzioni - osserva - ma non è nemmeno giusto che paghiamo un prezzo troppo alto».

L'altro ieri Bui aveva espresso con forza gli stessi concetti: «Ogni amministratore pubblico deve mettere in conto le critiche: anzi, io credo che il dissenso rappresenti il sale delle idee. Non accetto e non giustifico in alcun modo, però, la diffamazione che coinvolge non solo me ma anche dei familiari. Gli amministratori locali e i sindaci in particolare, hanno il dovere di riportare ai rappresentanti eletti negli enti superiori, Regione e Parlamento, quelle idee e istanze che partono dal territorio, ma non possono pagare il conto delle mancate scelte».

G.Pip.

