Brilla l'albero di Natale realizzato con 4.500 tappi

SACCOLONGOImmancabile anche quest'anno il singolare albero di Natale realizzato in centro paese dalla Pro loco: sono 4500 i tappi di plastica, attaccati uno ad uno con una vite, a dare forma all'albero molto colorato. Come sempre la Pro di Saccolongo propone la realizzazione dell'albero natalizio, che viene sistemato nell'area verde davanti al centro culturale Al Parco, con la tecnica del riciclo o, come accaduto negli ultimi due anni, usando oggetti di uso comune nel passato. Vecchie carriole di legno o, come un anno fa, due scatoloni di...