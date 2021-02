Brigadiere, lei ha vissuto sia dentro che fuori la zona rossa istituita a Vo', com'era la situazione?

«Sì, io ho lavorato sia al checkpoint numero 1, il varco da cui entravano e uscivano i pochi autorizzati dalla prefettura, sia come pattuglia all'interno del comune isolato. La stazione dell'Arma in cui ricade Vo' è quella di Lozzo, io sono in servizio a quella di Abano. Quando è arrivata la notizia del virus e si sono iniziati a organizzare i servizi, i responsabili hanno preferito utilizzare il personale disponibile più anziano. E assieme ai colleghi sono andato sul posto.

Com'è stato lavorare in quei giorni?

«Sicuramente è stata una situazione eccezionale quella che si presentava ai nostri occhi al checkpoint. Non si poteva ovviamente né entrare né uscire e così chi era rimasto fuori aveva bisogno di un collegamento con chi era rimasto dentro. E questo collegamento eravamo. C'era chi aveva bisogno anche solo di una parola, di un gesto di sostegno. E c'era chi portava doni e beni da fuori e noi facevamo in modo che arrivassero ai destinatari. Cercavamo di essere più vicino possibile a queste persone che si sono trovate in una situazione davvero eccezionale e incredibile».

Le è rimasto impresso qualcosa di particolare?

«Non posso dimenticare i volti delle persone. La preoccupazione che traspariva dalle loro espressioni. La paura di quelli che erano dentro, ma anche dei loro cari che erano rimasti fuori. Senza parlare, poi, dei sanitari che entravano e uscivano con la ambulanze, che venivano a prendere i malati le cui condizioni peggioravano».

Com'è cambiato il vostro lavoro?

«Il nostro obiettivo è quello di prevenire i reati, ma ora l'esigenza è quella di far applicare le normative anti-contagio, le disposizioni dei Dpcm. Non abbiamo mai fatto repressione, cerchiamo prima di tutto di sensibilizzare le persone e tentiamo di dare risposte alle loro domande».

Come il virus le ha cambiato la vita?

«Le cose sono cambiate per tutti. Le priorità in particolare. Quelle manifestazioni d'affetto con i propri familiari, di cui ci si è dovuti privare, ad esempio. Forse a causa del virus abbiamo capito quanto sono importanti».

Ha dovuto rinunciare a vedere dei suoi familiari?

«Vivo con mia moglie e abbiamo fatto molta attenzione, specialmente nei primi periodo per evitare contagi. Inoltre mia madre abita in Puglia. Io ho un fratello, anche lui nell'Arma, che sta con lei, e un altro che fa l'infermiere in Lombardia. Non ci siamo potuti vedere per tanto tempo. Sono quelle situazioni che ti fanno capire l'importanza delle cose che prima davi per scontate».

