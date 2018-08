Bressa: «Il degrado lo abbiamo ereditato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REPLICAPADOVA «Sull'ansa Borgomagno la polemica della Mosco è veramente incredibile». Antonio Bressa non si trattiene. L'assessore al Commercio ha appena letto l'attacco dell'ex vicesindaco sul degrado di via Bernina e sbotta: «Ci vuole un bel coraggio. La capogruppo di Forza Italia attacca noi che stiamo cercando di risolvere il problema quando lei, in due anni e mezzo di governo della città, non ha fatto assolutamente nulla per rimediare a una situazione che si trascina ormai da oltre 10 anni». «Mosco è stata sia vicesindaco, che...