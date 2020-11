LA POLEMICA

PADOVA I fischi ad Antonio Bressa e a Fabio Bui durante la manifestazione dei commercianti di venerdì scorso scatenano lo sdegno del centrosinistra. Sul profilo Facebook dell'ex sindaco Massimo Bitonci, però, fioccano ancora insulti contro l'assessore al Commercio. Conferesecenti, intanto, si dissocia dalla contestazione. Non è certo rimasta senza conseguenze bordata di fischi ai rappresentanti dem che è deflagrata durante la manifestazione davanti a palazzo Moroni organizzata originariamente dall'Acc e a cui, successivamente, hanno aderito praticamente tutte le associazioni di categoria per protestare contro il giro di vite alle aperture serali scattato con l'ultimo Dpcm.

L'ATTACCO

Il primo ad andare all'attacco è stato, ieri mattina, Bressa che non ha nascosto tutta la sua amarezza. «Mi pare evidente che quei fischi non abbiano avuto nulla di spontaneo ed estemporaneo ha esordito l'assessore a conferma di questo c'è il fatto che, pur non essendo previsto dal programma, alla fine a prendere la parola sul palco è stato Bitonci». «I contestatori ha rincarato la dose dopo avermi fischiato, si sono messi ad intonare cori negazionisti». «Mi risulta difficile capire perché mi hanno contestato ha continuato I fischi sono arrivati quando ho invitato tutti i padovani ad acquistare cibo per asporto dai nostri locali che alla sera devono chiudere. Di fatto si tratta della stessa richiesta fatta dall'Appe. Il punto è un altro, a questi signori l'unica circostanza che ha dato disturbo è un'altra: che io faccia parte del Pd».

All'attacco anche il presidente della Provincia Bui. «Non mi preoccupano, né intimidiscono, le urla e i fischi di un manipolo di esagitati negazionisti che, infiltrati o invitati appositamente, hanno condizionato una piazza che doveva essere di rappresentazione del disagio di tante categorie».

LA POSIZIONE

Pur non entrando nel caso specifico, ieri su Facebook il sindaco Sergio Giordani ha commentato così le tensioni che in questi giorni si stanno registrando nelle piazze italiane. «Nessuno spazio deve essere lasciato a violenti, strumentalizzazioni e a chi nega una situazione sanitaria estremamente complessa ha commentato il sindaco - Chi soffia sul vento della rabbia si assume una grave responsabilità. Padova è una città pacifica e non violenta e il momento è già abbastanza duro così. Ascolteremo sempre il disagio sociale cercando le possibili soluzioni, ma dobbiamo restare uniti evitando che si generino situazioni inaccettabili e pericolosissime per tutti». «Mi domando: la Lega del Veneto è dalla parte di Zaia che si dimostra preoccupato per la situazione e governa la sanità del Veneto, oppure dalla parte di Bitonci che dal palco strappa un'ovazione gridando alla piazza che viviamo in una dittatura da Dpcm?», si è chiesto, poi, il segretario dem Alessandro Bisato. «Ritengo necessario che le associazioni di categoria chiariscano quanto avvenuto», ha tuonato invece il deputato del Pd Alessandro Zan. Un appello che è stato raccolto da Confesercenti. «Nulla abbiamo da condividere con i negazionisti che hanno contestato Bressa e Bui», ha spiegato nel pomeriggio il presidente dell'associazione di categoria Nicola Rossi.

Non la pensa così invece il leader di Acc, Massimiliano Pellizzari: «Mi dispiace, ma non ci sto. Derubricare ciò che accaduto a semplice protesta negazionista, oltre anon essere intellettualmente onesto, significa non aver ascoltato gli interventi». Chi non ha alcuna intenzione di prendere le distanze dai fischi è anche Bitonci che su Facebook ieri è tornato ad attaccare Bressa. Non solo. Il suo profilo si è riempito di commenti pesantissimi nei confronti dell'assessore.

Alberto Rodighiero

