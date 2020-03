CORSE FANTASMA

PADOVA In quasi 120 anni di storia non era mai accaduto. É la prima volta dall'ottobre 1901, quando si svolse la prima riunione di corse al trotto, che l'ippodromo Breda ospiterà un evento ippico a porte chiuse. É il convegno in programma oggi pomeriggio, con inizio alle 15.20. Gli ingressi dell'impianto rimarranno interdetti al pubblico, tribuna e parterre saranno desolatamente vuoti come del resto il salone riservato alle scommesse, in cui i terminali resteranno spenti.

Non sarà quindi possibile vedere nessuna delle sette corse in programma e neppure la prova pubblica della campioncina Audrey Effe, in avvio di pomeriggio. Porte rigorosamente chiuse e servizi di vigilanza potenziati per scoraggiare eventuali furbetti. Agli appassionati non rimarrà che gustarsi le corse in televisione, a casa o in agenzia, e affidarsi alle scommesse on line.

«É una specie di controsenso - allarga le braccia il responsabile dell'ufficio tecnico dell'ippodromo Gianandrea Cappuzzo - avremmo sicuramente preferito rinviare la riunione ad altra data ma gli operatori, già costretti a saltare il convegno della settimana passata, ci hanno spinto a correre. I premi al traguardo sono una linfa vitale per le scuderie che aspettano ancora il saldo degli ultimi quattro mesi dell'anno scorso».

Per il Gruppo Coppiello, gestore dell'ippodromo, sarà una riunione in perdita. La rinuncia agli introiti derivanti dalle scommesse e dai punti di ristoro rappresenta un danno quantificabile in 4-5.000 euro. A fronte di spese per servizi e personale che dovranno essere sostenute ugualmente.

«Le ultime quarantott'ore - racconta Cappuzzo - sono state una lunghissima agonia. Noi sosteniamo che l'attività di un ippodromo non può essere equiparata a quelle di altre attività sportive come una partita di calcio o di basket. Anche perché le scuderie ospiteranno per buona parte della giornata un'ottantina di cavalli provenienti da ogni parte del nord e centro Italia, e un cospicuo numero di driver, allenatori e artieri. É vero che disponiamo di ampi spazi all'aperto ma gli ingressi non possono essere contingentati. Sinceramente pensavamo che fosse opportuno rinviare. Invece la Prefettura ci ha indicato di attenerci all'ordinanza organizzando la riunione a porte chiuse, nel rispetto delle norme igieniche indicate».

Agli ingressi, negli spogliatoi e in prossimità dei servizi igienici la società farà affiggere dei piccoli manifesti che sollecitano gli addetti ai lavori ad un ripetuto ed accurato lavaggio delle mani. «Una volta ricevuto il nulla osta dalla Prefettura - prosegue il responsabile dell'ufficio tecnico - abbiamo girato al ministero competente il quesito sull'opportunità di far disputare il convegno. Ci è stato indicato di procedere».

In realtà il sacrificio odierno dovrebbe rappresentare uno scambio di favori con il dicastero delle Politiche agricole. «Domenica prossima 8 marzo - precisa Cappuzzo - abbiamo in programma un'importante riunione con i gran premi Città di Padova e Padovanelle. Ordinanza alla mano, dovremmo correre di nuovo a porte chiuse. Ma non ce lo possiamo permettere. Abbiamo già un'intesa di massima con il ministero per il rinvio. Si tratta solo di calendarizzare i due gran premi. Una data utile potrebbe essere il 25 Aprile».

Luca Ingegneri

