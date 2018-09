Botte al prof, l'alunno: «Papà fermati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Aveva studiato tutta l'estate. Forse non abbastanza, visto il risultato. Fatto sta che lunedì un ragazzino di 16 anni del liceo scientifico Cornaro è stato bocciato all'esame di riparazione. Cose che capitano. E che normalmente si concludono con una bella lavata di capo e qualche mese di punizione. Il papà di questo ragazzino, invece, ha preferito prendersela col professore che ha deciso che suo figlio non potrà accedere alla classe successiva. A giugno il docete gli aveva dato la possibilità di rimediare, ma non c'è stato...