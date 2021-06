Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROPOSTA«Bisogna rifinanziare in fretta la Nuova Sabatini, le imprese hanno dimostrato di voler scommettere sulla ripresa, non è il caso di rallentare ora gli investimenti».Così il presidente di Confartigianato Imprese Padova, Roberto Boschetto interviene in merito alla chiusura inaspettata dello sportello per la presentazione delle richieste di contributo Sabatini, la misura che incentiva l'acquisto di nuovi macchinari, impianti,...