Boschetti, via le auto: ecco il parco Tito Livio

LA NOVITÀ

PADOVA Diecimila metri quadrati di verde in centro storico, collegati agli Scrovegni da una suggestiva passerella sul Piovego. Il più grande parco del cuore della città, dedicato a Tito Livio, inizierà a sorgere lunedì mattina quando in Piazzale Boschetti verranno avviati i cantieri. Una data storica, dunque, quella del 13 gennaio, che significa anche la chiusura definitiva del parcheggio nell'area dell'ex terminal delle corriere. La sosta dei veicoli, quindi, sarà consentita fino a domenica sera, dopodiché la mattina successiva cominceranno gli interventi per smantellare tutte le strutture che la regolamentavano, come sbarre e parcometri. I lavori dureranno circa un anno e l'intervento verrà a costare 2 milioni e 300mila euro, finanziati in parte dal bando periferie dello Stato.

LA STORIA

Della realizzazione di un parco sulla superficie della vecchia stazione delle corriere si era iniziato a parlare nel 2014, quando l'amministrazione guidata dal vice sindaco reggente Ivo Rossi l'aveva inserito nella previsione urbanistica. L'elaborato, però, poi era stato definito dalla giunta successiva, quella di Massimo Bitonci. E ora spetta alla gestione-Giordani tradurlo in pratica, sulla base del progetto predisposto dall'architetto Lorenzo Attolico. «Noi, però, spiega Andrea Micalizzi, titolare della delega ai lavori pubblici - rispetto al passato abbiamo introdotto un elemento sostanziale e cioè siamo riusciti a compensare la perdita al Boschetti dei 250 posti destinati alle parcheggio delle auto, individuandone altrettanti, se non di più in siti diversi: all'ex Ifip, vicino alla chiesa della Pace, dove ci sono 300 spazi, e alla Prandina, che dispone di 250 stalli gratuiti, almeno fino a quando non ci sarà la permuta con il Demanio che coinvolge via Anelli». «Il parco Tito Livio - ha aggiunto l'assessore - sarà una splendida oasi verde a due passi dal centro, delimitata dall'argine sul Piovego, su cui si snoderà una passeggiata di grande suggestione ai piedi delle Mura. Esteticamente bella e leggera, poi, si presenterà la passerella, non galleggiante, ma ancorata al terreno, che lo collegherà ai Giardini dell'Arena. E un'altra particolarità che caratterizzerà il sito sarà l'attacco per le barche che consentirà di incentivare il turismo fluviale proveniente da Venezia e dalla Riviera del Brenta: le imbarcazioni potranno fermarsi a due passi dalla Cappella degli Scrovegni e quindi poco distante anche dal Listòn».

L'AVVIO

Lunedì si partirà, e dopo aver eliminato segnaletica e strutture a servizio del parcheggio destinato a scomparire, si procederà levando l'asfalto dal piazzale. Nel contempo, verranno portate a compimento pure le operazioni di riqualificazione dell'argine del Piovego e si comincerà a gettare le basi per la costruzione della passerella ciclopedonale che unirà il parco Tito Livio all'area degli Scrovegni. Poi si potrà avviare l'installazione del sistema di vele che fungerà da copertura e che in questo momento è in fase di costruzione nei cantieri della ditta che si è aggiudicata la gara d'appalto.

LE PALAZZINE

Un altro capitolo, ancora da concludere, riguarda invece le palazzine Liberty, vincolate dalla Soprintendenza, che si affacciano su via Trieste. Si concluderà entro la primavera uno storico scambio con i privati proprietari dei terreni adiacenti al Parco Iris: per lasciarli liberi in maniera da poterlo e raddoppiare, avranno in cambio proprio questi due storici edifici, dando un conguaglio al Comune.

Nicoletta Cozza

