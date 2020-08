LA SITUAZIONE

PADOVA L'ex piazzale Boschetti è diventato dormitorio di spacciatori e vagabondi. Da qualche settimana il cantiere è stato chiuso per la bonifica dall'amianto nel sottosuolo ma per chi vive di espedienti è stato facile violarlo. Basta spostare una delle pareti mobili che danno su via Trieste. Si entra in una stradina a bordo argine, molto frequentata visto che sembra battuta come un sentiero di montagna, e ci si trova al centro del piazzale, con tanti saluti ai lucchetti delle ditte appaltatrici messi ai due cancelli. Così il popolo dei disperati che bivaccava dall'altra parte della strada, al Pp1, si è spostato qui.

Lo testimonia una tenda canadese piazzata fra una rete da cantiere e una montagnola di terra e cemento, da dove escono due persone, sicuramente di origine slava. Ma il meglio deve ancora venire. Davanti alle palazzine è stato posato temporaneamente il nuovo ponte che dovrà unire questa sponda del fiume a quella dei Giardini. Ebbene sotto l'arco disegnato dalla struttura si trovano maglioni, indumenti, coperte che fanno parte del corredo di chi ci dorme sotto la notte. I più fortunati o i più forti invece riposano in una intercapedine fra il muro degli edifici e l'impalcatura esterna, perfettamente invisibili. Ieri mattina gli ultimi a partire per il lavoro sono stati due magrebini. Scarpe da tennis firmate, zainetto griffato uno, e bici alla mano l'altro, si sono diretti verso la stazione. Ma considerati gli spazi compresi fra i muri e l'impalcatura che gira intorno ce ne stanno a decine in quella zona. Tutto intorno immondizie e tracce di rifiuti umani. Per fortuna le palazzine che sono state murate sembrano resistere alle intrusioni.

Il problema è che la situazione non è destinata a migliorare a breve. I lavori per il Parco che non si erano fermati nemmeno con il Covid, hanno dovuto farlo quando è stato trovato amianto sotto la strada dell'ex parcheggio che costeggia l'argine. Le lastre di amianto erano un materiale di riporto molto in voga negli anni 50. Ora sia Arpav che Spisal dovranno verificare quantità e qualità dell'inquinamento, ci vorranno almeno due mesi. Tutto tempo sprecato che si aggiunge a quello perso per la prima bonifica sempre per l'amianto, nel febbraio scorso, 400 tonnellate di materiale rimosso e 200 mila euro in più di spesa. Il progetto di ristrutturazione dell'area, firmato da Lorenzo Attolico ha una caratteristica speciale, l'incontro con l'acqua, anzi la passeggiata tra una sponda e l'altra del fiume, fino ad arrivare ai giardini, con un ponte di barche, idealmente spinte da una vela, una tensostruttura metallica che unirà le due palazzine e che al centro vedrà un podio per manifestazioni e incontri.

Uno dei punti più affascinanti del progetto è la sistemazione delle due palazzine in stile liberty che saranno acquistate da privati per negozi e bar a piano terra e residenze ai piani superiori. Questa operazione è legata allo storico scambio di valore fra i terreni degli stessi privati accanto al parco Iris che così raddoppierà la superficie pubblica e l'acquisizione da parte loro delle palazzine.

Manca però la firma della permuta che si attende da maggio. Ma solo in un incontro del 30 luglio scorso fra i privati e il Comune il sindaco Giordani ha assicurato che la variante al piano regolatore sarà approvata alla prima seduta del Consiglio comunale, in settembre. E' necessario infatti che le aree private confinanti con l'Iris passino a verde pubblico prima dello scambio. Dopodiché ci saranno 60 giorni di tempo per il vero e proprio atto di permuta. Questo tempo occorre perché la Soprintendenza ha la prelazione sull'acquisto di immobili vincolati. Quindi bisognerà chiedere a loro un'altra volta. Solo con la permuta le palazzine passeranno di proprietà e si potrà cominciare la progettazione definitiva al termine della quale cominceranno i lavori. Si parla dell'estate del prossimo anno.

Se ne occuperà la società Parco Iris che raggruppa 15 proprietari è in mano al 90 per cento all'ingegner Franco Ferraro. L'idea è di realizzare 22 appartamenti, 8 su ciascun piano con alloggi anche su due livelli e una estensione fino a 160 metri quadrati. Insomma un residenziale con vista su Giotto. A piano terra andrebbero 800 metri quadri di negozi, all'ultimo piano di uno dei due edifici una mega terrazza con ristorante per cene esclusive.

Mauro Giacon

