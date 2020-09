LO SPORT

PADOVA Un altro caso di Coronavirus nel calcio dilettantistico padovano. Il giocatore positivo fa parte del Borgo Veneto, che milita nel girone D di Prima categoria e che domenica avrebbe dovuto fare l'esordio casalingo in campionato nella partita con il Crespino Guarda Veneta, che è stata sospesa ieri dal comitato regionale della Federcalcio.

È stato il direttivo del Borgo Veneto a informare sulla propria pagina facebook che un giocatore della prima squadra è risultato positivo al tampone. «Tutto il gruppo squadra contattato dalle Ulss di riferimento - si legge nella nota del club - è stato posto in isolamento fiduciario nelle proprie abitazioni sino al 2 ottobre ed effettuerà nei prossimi giorni gli accertamenti previsti. Le partite sono sospese a data da destinarsi. La macchina sanitaria si è attivata prontamente e la situazione è sotto controllo. Il giocatore non ha partecipato alla partita di domenica con la Solesinese perché indisposto da quella stessa mattina. Il Borgo Veneto ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dal protocollo sanitario, ha comunicato tutti i nominativi delle persone venute a contatto con il giocatore nei giorni antecedenti alla comparsa dei sintomi e ha provveduto alla sanificazione dei locali utilizzati. Purtroppo il virus circola e questa volta è toccato a noi. Raccomandiamo massima osservanza delle regole a tutti i nostri tesserati, pur rassicurando che non sussiste alcun rischio per il seguito della attività delle altre squadre».

Una ventina le persone che fanno parte della prima squadra tra giocatori e componenti dello staff tecnico. L'allarme è scattato martedì, come racconta il presidente Sandro Bellamio. «Il ragazzo ci ha chiamato domenica mattina per avvisarci di avere qualche sintomo influenzale e nel dubbio gli abbiamo detto di non venire alla partita. Domenica notte la febbre è salita e si è recato a fare il tampone, il cui esito positivo è stato comunicato martedì. Avendo disputato l'ultimo allenamento con la squadra venerdì sera, abbiamo fornito l'elenco dei presenti che sono stati contattati dalla Ulss e nei prossimi giorni saranno chiamati per il tampone. Il ragazzo risultato positivo da oggi (ieri, ndr) è sfebbrato e sta bene. Salteremo almeno un paio di partite e la Figc ci ha fatto sapere che una volta terminato l'isolamento avremo una decina di giorni per allenarci prima di riprendere il campionato». \onsiderato che la quarantena durerà sino al 2 ottobre, la squadra non scenderà in campo anche domenica 4 con la Fiessese.

Intanto in Eccellenza resterà ancora ferma l'Arcella che, dopo avere saltato il secondo turno della Coppa Italia, dovrà rimandare il debutto in campionato: sospesa la gara con la Belfiorese dato che è fissato lunedì il secondo tampone. Se sarà negativo come il primo, sancirà la fine della quarantena. Sempre domenica invece torna a giocare in Seconda categoria la Dinamo Kave, tra le cui fila circa un mese fa era stata riscontrata la positività di un paio di giocatori. Quanto all'Union Voltaroncaglia, ha ripreso gli allenamenti, ma deciderà a breve se scenderà in campo domenica, in base al numero di giocatori arruolabili visto che alcuni tesserati per motivi di lavoro sono passati dal medico curante, per cui sono ancora formalmente in malattia pur essendo risultati negativi.

Tutti negativi infine i tamponi effettuati dalla Berretti del Padova, che lunedì era tornata in quarantena per un secondo caso di positività tra i giocatori, dopo che il 27 agosto era stata costretta all'isolamento.

