BORGO VENETO A indossare per la prima volta nella storia di Borgo Veneto la fascia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BORGO VENETOA indossare per la prima volta nella storia di Borgo Veneto la fascia tricolore sarà Michele Sigolotto. Vittoria schiacciante per il sindaco uscente di Saletto, candidato della lista Borgo Veneto 3.0. Nei tre seggi di Saletto il divario rispetto alla sfidante Daniela Bordin è stato netto: 449 preferenze contro 90. Più ridotto ma comunque significativo lo scarto di voti nelle altre due ex municipalità di Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio, dove Bordin era data per favorita essendo il sindaco uscente del vecchio...