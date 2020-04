L'INCUBO

CITTADELLA Due ulteriori ospiti e altrettanti dipendenti che operano nella sede di Borgo Padova del Centro residenziale anziani, nella giornata di ieri sono risultati positivi. Il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus sale quindi ad un totale di 17 tra le 70 che sono nella struttura ed 8 tra gli 84 addetti del personale. Per questi si è reso necessario un secondo tampone poiché due sono risultati asintomatici. Si vuole quindi capire chi siano per poter prendere le specifiche misure del caso. L'esame è stato svolto quattro giorni fa e l'esito deve ancora essere comunicato al Centro. Si spera giunga oggi. Buone notizie arrivano invece dalle altre tre strutture gestite dal Cra di Cittadella. Si tratta della sede di Borgo Bassano e poi di Villa Breda a Campo San Martino e della struttura Camerini a Piazzola sul Brenta. In totale 340 persone.

«Non ci sono positività - afferma la presidente del Cra Ornella Pettenuzzo - né tra gli ospiti, né tra i dipendenti. Le persone risultate positive sono quindi secondo i test svolti nella sola sede di Borgo Padova. L'attenzione rimane ovviamente ai massimi livelli». La presidente è in costante contatto con il direttore del Cra Giorgio Prevedello. Nelle strutture, oltre alle quattro residenziali ci sono l'ospedale di comunità, gli stati vegetativi e l'hospice Casa del Carmine e a Piazzola sul Brenta l'unità riabilitativa territoriale, fin dall'allarme contagio sono state adottate misure per il contenimento attivando lo stop alle visite dall'esterno ed invitando tutto il personale a prestare la massima attenzione ai contatti al di fuori dell'ambiente di lavoro.

C'erano state delle polemiche iniziali. Il 23 marzo scorso una delle ospiti a Borgo Padova ha accusato alcuni sintomi, è stata messa in isolamento e sono stati richiesti i tamponi. Dopo alcuni giorni è arrivato l'esito ed in questi giorni sono stati svolti i controlli nelle altre sedi. Grande il rammarico per non essere riusciti ad evitare che avvenisse il contagio, ma il virus è subdolo e si affronta a fatica. Tutti gli operatori stanno dando il meglio andando ben oltre le specifiche mansioni. Non potendo esserci contatti con l'esterno, eccoli diventare parrucchiere e barbieri, fare festa per i compleanni, intrattenere gli ospiti con canti e balletti. Momenti che prima dell'emergenza vedevano l'apporto di personale professionale e volontario esterno, che da un mese non opera più proprio per diminuire il rischio di contaminazioni.

A tutto questo si aggiunge anche la non semplice attività dei contatti con familiari e parenti. Anche questo lavoro si inserisce tra le attività che i dipendenti svolgono non appena possibile. I compiti degli otto operatori che sono in isolamento domiciliare viene suddiviso tra gli altri colleghi ed è anche questa un'ulteriore complessità. Grande il loro sforzo. «Ringrazio il personale anche per come si sta adoperando per coprire i turni dei colleghi malati saltando i riposi e i permessi - sono le parole della presidente Pettenuzzo - continuano a fare del loro meglio e rimangono ancor più staccati dalle loro famiglie in un momento delicato. Facciamo il massimo per mantenere i contatti tra gli ospiti e i loro familiari. Chiedo comprensione se qualche volta possono esserci delle tempistiche diverse, ma vuol dire che ci sono delle priorità assistenziali e si è impegnati al meglio per queste. Significa quindi che il personale sta seguendo i loro cari». Presidenza, dirigenza e staff seguono 24 ore su 24 l'andamento dei pazienti e dei dipendenti positivi. «A loro la nostra particolare attenzione e l'augurio - conclude la presidente - di un pronto e rapido ristabilimento».

Michelangelo Cecchetto

