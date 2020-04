NELL'ALTA

CITTADELLA Due ospiti del Centro residenziale anziani di Borgo Padova a Cittadella positivi al Cronavirus sono mancati a meno di 24 ore di distanza. Mercoledì alle 14,30 a causa di un infarto Natalina Cinel, 91 anni, di Cittadella, ieri alle 10,30 Giorgio Marangon, 92 anni, di Cogno di San Giorgio in Bosco. Una vita dedicata alla famiglia, una donna laboriosa e benvoluta Natalina Cinel. Originaria di Cassola, sposata e vissuta a Cittadella nella frazione di Pozzetto. A nulla sono valsi gli sforzi rianimatori messi in atto dal personale del centro residenziale. L'esito del tampone il 3 aprile scorso, Le sue condizioni cliniche non destavano però particolari preoccupazioni. E' stato un tracollo tanto improvviso quanto inaspettato. Lei è il settimo ospite deceduto nella struttura con positività al virus. Lascia la figlia Gabriella mentre alcuni anni fa ha pianto la scomparsa del figlio Raffaello, molto conosciuto anche lui nella città murata perchè insegnante di educazione fisica nella locale scuola media.

Quasi un destino quello di mamma e figlio, Era il 2007 quando Raffaello, 52 anni, morì a causa di un infarto mentre era in auto con alcuni amici. La signora Cinel era coniugata con Cidio, reduce di Russia, che l'ha lasciata nel 2017. A piangerla ci sono anche il cognato Ernesto, la cognata Ada, i nipoti Giancarlo e Francesca con Alex, e le bimbe Andrea e Norah ed i fratelli Bruno e Mario. Natalina Cinel ha lavorato molto nei campi e poi in casa dove c'erano anche alcuni animali d'allevamento. Perno della famiglia lei, con una fede molto profonda e vissuta. Alla fine del 2017, candendo si era procurata la frattura di un femore. Operata brillantemente all'ospedale di Cittadella, era poi stata trasferita a Camposampiero nel centro residenziale Bonora.

Vi era rimasta sei mesi poi, non appena si era liberato un posto in Borgo Padova nella città murata, era ritornata nel suo paese. Era in sedia a rotelle, aveva alcune patologie quasi inevitabili con l'età. Nel centro residenziale aveva trovato la sua dimensione, stava bene, contenta e serena.

Il virus non ha lasciato scampo purtroppo a Marangon, molto conosciuto per la sua attività di falegname. Fino a 90 anni continuava per passione a fare riparazioni. Da pochi anni aveva lasciato la banda di San Giorgio in Bosco dove suonava il clarinetto. Frequentava la parrocchia e recitava. Celibe, viveva con la nipote Luisa che lo piange assieme agli altri nipoti Ida, Laura, Francesca, Gervasio, Lidia, Cesare, Gabriele, Raffaele, Ermelinda e Mariateresa. Era rimasto l'unico di altri tre fratelli ed una sorella. Un uomo dinamico, carattere buono e socievole e lucidissimo fino agli ultimi istanti. «Venerdì scorso l'ho sentito con un filo di voce per l'ultima volta - ricorda la nipote Luisa - sabato ci hanno confermato la positività, da alcuni giorni non stava bene, e questa mattina (ieri, ndr) è mancato. Non lo vedevamo dal 22 febbraio scorso quando la struttura ha chiuso al pubblico per sicurezza. Ci sentivamo ogni tanto al telefono. Lo scorso settembre era caduto ed era stato all'ospedale. Poi per due mesi è stato al Bonora a Camposampiero e da gennaio era a Cittadella, più vicino a tutti noi. Camminava, stava bene». Salgono a otto gli ospiti deceduti.

Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA