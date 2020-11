L'ALLARME

CITTADELLA Si conta il quarto decesso nel centro servizi Borgo Bassano del Centro residenziale anziani di Cittadella. Ieri è mancata la cittadellese Caterina Toniolo di 96 anni. Purtroppo, come si temeva, il virus si è propagato. Settanta le persone ospitate, ora circa una sessantina sono positivi. Tutto era cominciato con 14 contagiati, 12 ospiti e poi un medico ed un infermiere. Lunedì è deceduto il signor Mario Faggian, 80 anni, di Piazzola sul Brenta mentre ad ottobre, il 31, Giovanni Trento, 85 anni di Fontaniva e il 27 Augusta Alida Pettenuzzo, 89 anni di San Martino di Lupari.

«Siamo profondamente colpiti da quanto è successo nonostante l'applicazione dei protocolli - spiega Ornella Pettenuzzo presidente del Cra Cittadella - Gli ospiti sono sempre stati al centro della nostra azione. Sono stati svolti già 150 tamponi. Ora si fanno quelli rapidi, se risultano positivi ci sono i controlli con quelli molecolari. Sono le disposizioni. Viene controllato anche il personale esterno, i fornitori. Dalle altre strutture abbiamo chiamato in supporto altri infermieri, perchè anche la disponibilità delle risorse umane è uno dei problemi attuali che stiamo affrontando. Ai due medici di medicina generale che lavorano anche qui, uno risultato positivo e che ha inviato immediatamente il sostituto, abbiamo affiancato con risorse esclusivamente nostre, altri due medici che sono presenti cinque ore al giorno ciascuno. Tutti gli ospiti sono visitati giornalmente e tenuti sotto controllo dal personale più volte nell'arco delle 24 ore. Il blocco delle visite ci vede anche impegnati nel curare il più possibile la comunicazione con i familiari accanto alle altre mansioni».

«Purtroppo - continua Pettenuzzo - la pandemia non permette di star vicino ai propri affetti e questo crea grandi tensioni, ne siamo consapevoli. Abbiamo 300 dipendenti, impensabile rimangano in una sorta di campana di vetro, anche se stanno certamente molto attenti. Il virus, diverso da quella della prima fase, è entrato dall'esterno, da asintomatici contagiati nell'arco della finestra dei controlli che per loro si svolgono una volta alla settimana ed ogni venti giorni per gli ospiti. Tra dieci giorni faremo altri tamponi agli ospiti per vedere i negativizzati. Sono tutti in struttura, nessuno è in ospedale».

«La mia vicinanza va innanzi tutto alle famiglie delle persone mancate, a tutti gli altri ospiti ed ai loro cari - le parole del sindaco di Cittadella Luca Pierobon - La situazione è purtroppo generalizzata in tutte le strutture di questo tipo dove sono presenti molte persone fragili, ancor più se colpite da un virus che è molto difficile da gestire. Ricordo che il Cra è stato il primo a chiudere al pubblico in Veneto durante la prima fase dell'emergenza. Segno questo dell'attenzione da sempre avuta per gli ospiti. Purtroppo il virus è riuscito ad entrare. Del resto il personale vive all'esterno e per quanto cauto sia, il rischio di entrare in contatto con il virus esiste».

L'Amministrazione comunale è sempre stata a fianco delle strutture. «Fin da marzo - continua il sindaco - le abbiamo sostenute quando molti dispositivi di protezione individuale non si trovavano. Ora questo non è un problema. Si possono svolgere anche i tamponi che mesi fa, seppur richiesti, non era possibile fare nell'immediatezza. Questo contagio è purtroppo in espansione e le strutture di comunità sono le più delicate, anche se vengono applicate tutte le disposizioni sulla sicurezza. Le case di riposo come gli ospedali, sono la prima linea. Il personale dovrebbe rimanere all'interno, ma è di fatto impossibile. Siamo vicini alla presidenza, al consiglio e a tutto il personale. Il Comune c'è e ci sarà sempre»..

Michelangelo Cecchetto

