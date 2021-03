LA PRESSIONE

PADOVA Qui si mette male. In una settimana all'ospedale sono raddoppiati i ricoverati per covid. Nello stesso tempo sono triplicati i pazienti entrati in terapia intensiva, ovvero molto gravi. Per questo il neo direttore generale Giuseppe Dal Ben ha illustrato ieri il piano di potenziamento. Due i nuovi reparti dedicati. Una terapia intensiva al S.Antonio con 18 poti. E un reparto di ricovero normale al settimo piano del monoblocco con 24 posti (professor Simioni).

Con questo assetto l'ospedale dovrebbe tenere ancora per una decina di giorni. Se non dovesse bastare abbiamo già visto come il Giustinianeo possa trasformarsi rapidamente. Ai tempi di maggiore crisi sono stati coinvolti anche due piani del policlinico. Ma a quel punto però ne risentirebbe definitivamente tutta l'attività operatoria.

I NUMERI

«L'ospedale si sta attrezzando» è stato il mantra del dg. La situazione nel rapporto di Dal Ben parte dell'1 di marzo e arriva a ieri. Su una media di 250-300 accessi al pronto soccorso 50 sono per sospetti casi di covid. All'acme della seconda ondata erano una settantina. Dei 50, 13 vengono subito ricoverati. «E notiamo un aumento dei casi importanti» sottolinea Dal Ben. Una tendenza consolidata quella della gravità all'ingresso. Il pronto soccorso pediatrico ha una media di 20 bambini in arrivo, ma per fortuna nessuno viene ricoverato.

LA PROGRESSIONE

Per quanto riguarda gli adulti passare a 75 a 124 in otto giorni è un colpo. Ma il dato ancor più preoccupante è la progressione dei casi accolti in terapia intensiva. Da 8 ricoveri siamo a 28, più che triplicati. «E attenzione, l'età media si è abbassata: 67 anni per i ricoveri normali, 60 per quelli in terapia intensiva». Significa che nella media figurano anche dei quarantenni.

Il dato delle terapie intensive è quello che per i medici è quello decisivo. Non guardano altro. «Questo significa che il virus è presente in modo importante - commenta Dal Ben - ma l'ospedale sta rispondendo». Non siamo ancora alla soglia che si toccò prima di Natale e il 15 gennaio con 45 persone in rianimazione ma ci stiamo arrivando.

LE TERAPIE

Ma quanto ci costa in termini di sforzo sanitario? La terapia intensiva diretta dal professor Tiberio al terzo piano del monoblocco è piena (18 posti). Completa (10 posti) anche quella del 5. piano del policlinico diretta dal professor Navalesi. L'ospedale ne ha anche delle altre ma servono per l'operatività. Per questo si è tornati al S. Antonio. Le terapie semintensive che con presidi come i respiratori hanno salvato centinaia di persone si sono dimostrate decisive finora. Ebbene, la fisiopatologia respiratoria dell'8. piano del Monoblocco diretta dal professor Vianello è al completo, 18 posti. Ci sono poi 5 pazienti al 9. piano della Clinica Terza, diretta dal professor Vettor. Qui ci sono ancora 15 letti disponibili.

L'analisi nei reparti specifici come le malattie infettive dirette dalla prof. Cattelan vedono 58 posti occupati (ne fanno parte 50 di normali con 3 posti per la subintensiva e 18 della Clinica Prima, al sesto piano del Monoblocco.

«Siamo un ospedale flessibile dichiara Dal Ben». Ma quanto? Cominceranno a risentirne l'attività operatoria e quella ambulatoriale? «Cercheremo di flettere nella quantità minore possibile» promette il direttore generale.

I VACCINI

«Finora sono state somministrate 13.447 dosi. Dopo il personale tocca ai dipendenti delle ditte che lavorano dentro l'ospedale. «Inoltre stiamo iniziando con i pazienti trapiantati, gli oncoematologici e gli ultra ottantenni ricoverati. Ci affianchiamo all'Ulss per sviluppare il maggior numero di vaccini possibili ed entro uno o due giorni saremo pronti per aprire un centro dentro l'ospedale».

LE PREVISIONI

«Oramai dal 60 al 65 per cento casi che vediamo il virus si presenta nella forma della variante inglese. Speriamo che non si verifichi ma se la situazione dovesse peggiorare stiamo sviluppando il piano di intervento».

Mauro Giacon

