Didattica a distanza e ambienti chiusi sono quanto di più lontano ci sia dall'offerta delle 54 fattorie didattiche della provincia di Padova. Non stupisce, dunque, il boom di iscrizioni alle settimane verdi per i bambini dai 3 ai 14 anni.«È già quasi tutto esaurito per giugno e luglio conferma Cia Padova. Un segnale di predilezione per gli spazi aperti nella natura, senza rischi di assembramento». Alle nuove Linee regionali sulle...