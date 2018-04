Boom di imprenditori stranieri Raddoppiano i negozi nigeriani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ECONOMIAPADOVA In tre anni a Padova le imprese con titolare straniero sono aumentate di quasi il 30% e le attività commerciali gestite da nigeriani sono più che raddoppiati. Negozi, ristoranti, fast food, imprese di costruzione. L'economia padovana parla sempre più straniero. A far emergere questa tendenza, è l'annuario Statistico 2017del Comune pubblicato, nei giorno scorsi, da settore Programmazione Controllo e Statistica. I DATINello studio, su dati della Camera di commercio, si evidenzia come nel 2013 le imprese operanti nel comune di...