Boom di droghe sintetiche tra i ragazzi: in 10 anni i pazienti sono raddoppiati

IL FENOMENOPADOVA Vedono casi di ogni genere. Ragazzini che rischiano di rovinarsi ancor prima di diventare maggiorenni e anziani che invece si sono già rovinati, e ora chiedono disperatamente aiuto. Darebbero ogni cosa, se potessero, per tornare indietro e non farsi più trascinare nel tunnel delle dipendenze. Al Sert di Padova e Piove di Sacco oggi sono in cura complessivamente 2.576 pazienti. Di questi la stragrande maggioranza accusa problemi legati alla droga (1.621) mentre il restante si suddivide tra alcolisti (495), giocatori...