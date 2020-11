LO SCENARIO

PADOVA La difficoltà più grande? «Muoversi tra letti, monitor e cavi in queste condizioni, bardati dalla testa ai piedi. Ogni manovra diventa più difficile». La gratificazione maggiore? «Guardare negli occhi un paziente dimesso. Negli ultimi giorni ci è capitato due volte». Il dottor Guido Di Gregorio, 45 anni, vive il proprio battesimo del fuoco. Non è certo un ragazzo alla prima esperienza, visto che ha lavorato a lungo all'ospedale di Padova, ma questo è il suo primo incarico da primario. Da agosto guida la Terapia intensiva dell'ospedale di Cittadella e oggi si trova subito a gestire una situazione delicatissima: un reparto già saturo, i casi che aumentano, il virus che torna a mordere come in primavera. Alle sette del mattino il primario oltrepassa quella porta scorrevole che rappresenta l'ultima frontiera dei pazienti che lottano tra la vita e la morte, alle sette di sera spesso e volentieri è ancora lì. In trincea.

I NUMERI

Esattamente un mese fa i pazienti ricoverati in Terapia intensiva in tutta la provincia di Padova erano 4, ieri il bollettino giornaliero ne registrava 38. È questo lo scenario in cui lavorano il dottor Di Gregorio e tutti i suoi colleghi sparsi tra Padova, Cittadella, Camposampiero, Schiavonia e Piove di Sacco. Se lunedì 5 e lunedì 12 ottobre i ricoverati in Rianimazione erano appunto 4, nel giro di una settimana sono passati prima a 16, poi a 21, infine agli attuali 38. Quasi dieci volte tanti. È quintuplicato, invece, il numero dei ricoveri dei pazienti Covid (compresi anche quelli che non necessitano di essere intubati): un mese fa erano 35, oggi sono 196. Solo nella giornata di ieri sono stati registrati 483 nuovi casi di contagio e due nuovi decessi. Attualmente i positivi in tutta la provincia di Padova sono 6.873.

LA TESTIMONIANZA

Padova è l'ospedale che conta il maggior numero di ricoverati in Terapia Intensiva (18), seguono Schiavonia (12) e appunto Cittadella, dove ci sono sei posti-letto tutti occupati. «Dal 24 ottobre ad oggi abbiamo trattato nove pazienti Covid - racconta il primario Di Gregorio -, due di questi sono stati dimessi e uno, un signore con poco meno di sessant'anni, è deceduto a causa di una complicanza cardiaca. L'età media è di 58 anni, ora il più giovane ne ha 48 e il meno giovane ne ha 70. Questo è un dato importante perché siamo lontani dalla situazione della primavera, dove l'età era ben più alta».

Di Gregorio, che ha già lavorato in Cardiochirurgia e in Terapia intensiva a Padova, guida una squadra formata da 14 anestesisti e 22 infermieri. La caposala è Paola Zanarella. «Normalmente la nostra Terapia intensiva ha 8 posti-letto ma per far fronte a questa seconda ondata ci siamo riorganizzati - spiega - Ora possiamo accogliere sei pazienti Covid e quattro non Covid, ovviamente con percorsi separati. Siamo al completo, mentre nel reparto di Terapia semi-intensiva diretto dalla dottoressa Marchi ci sono 14 pazienti ricoverati». Le difficoltà sono tante, ma a fare la differenza è la coesione. «Medici e infermieri lavorano con grandissima passione e dedizione, senza paura».

I DUE ANZIANI

Ieri è morto Mario Faggian, 80 anni, dall'anno scorso ospite del centro anziani di Borgo Bassano a Cittadella dove ora salgono a tre gli ospiti deceduti. Abitava a Piazzola sul Brenta e aveva lavorato come portalettere a Padova. «Aveva dei problemi cardiologi e anche respiratori, era asmatico - ricorda il fratello Leonardo - ma le sue condizioni erano stabili. Da due settimane le visite si sono interrotte e venivamo informati dai medici giornalmente. Nella struttura aveva trovato il suo equilibrio».

È invece morto all'ospedale di Schiavonia un uomo di Legnaro che tra un mese avrebbe compiuto 78 anni. Già positivo al Covid, nei giorni scorsi il suo quadro clinico è peggiorato tanto da convincere la famiglia a richiedere l'intervento dell'ambulanza. I medici le hanno provate tutte ma non c'è stato niente da fare. Subito informato il sindaco di Legnaro Vincenzo Danieletto, che poi fa un appello più generale: «È fondamentale rispettare le restrizioni che il governo ha imposto, scongiurare assembramenti e condurre una vita attenta e senza eccessi. Il Covid non perdona». Ieri, intanto, allo stadio Euganeo numero record di tamponi: 1.282 (di cui 862 rapidi) con 55 positività riscontrate.

Gabriele Pipia

