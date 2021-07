Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FENOMENOPADOVA È quella voglia di un certo non so cosa che riesca ad appagare la golosità. Voglia di qualcosa di cremoso, dolce, fresco. È il gelato, il vero re dell'estate padovana. Nella città del Santo si registra un aumento del consumo del 15% anche per via di una novità in più rispetto agli anni passati: la consegna direttamente a casa. Secondo uno studio dell'associazione di categoria Confesercenti, i padovani stanno...