È andato meglio del previsto dal punto di vista degli assembramenti l'ultimo fine settimana. La conferma viene dall'assessore alla Sicurezza, Diego Bonavina. «C'era tanta gente in giro, sia sabato che domenica . Per il sabato pomeriggio devo fare un grande plauso alle forze dell'ordine che ho visto all'opera personalmente. Ho notato che sono stati bravissimi i nostri agenti. Sono andati dai ragazzi che erano seduti sui muretti sia del plateatico di fronte alla chiesa che sotto il palazzo del Monte di Pietà e li hanno invitati ad alzarsi, e fare un giro. E' vero che gli agenti erano tanti e anche questo ha agevolato il nostro compito però sono soddisfatto. Situazioni critiche? Abbiamo anche preso le generalità di qualcuno perchè era un po' più restio a volersi spostare. La cosa migliore è stata che c'erano meno ragazzi in piazza Duomo e di più nei parchi. Evidentemente il consiglio è stato recepito e siamo molto contenti. Adesso siamo all'inizio di una settimana arancione, a vremo due settimane di questo colore. F aremo sempre i controlli anche se probabilmente avremo meno gente dai comuni limitrofi. Verranno reiterate l'ordinanza antifumo e la chiusura dell'Isola Memmia con la direzione consigliata fra Prato della Valle e Canton del Gallo. Siamo sempre all'erta sapendo che dobbiamo contribuire perché la tutela della salute sia sempre al primo posto».

