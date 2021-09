Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I LAVORIPADOVA Il Bo si fa un regalo per i suoi 800 anni. Sono in consegna in questi giorni i cantieri per la trasformazione dell'ex Casa dello studente Fusinato, in via Marzolo, in sede della Scuola Galileiana. L'importo è quasi totalmente finanziato dallo stato per 11 milioni di euro. Il secondo cantiere in consegna è quello di palazzo Cavalli, dove sarà realizzato il Museo della Natura e dell'Uomo. In quest'ultimo caso stiamo parlando...