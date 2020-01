Blocchi anti-smog, scatta l'allerta rossa

LO SCENARIO

PADOVA Cinque multe e 193 veicoli controllati nel primo giorno di allerta arancione. Più che alle sanzioni, però, gli uffici tecnici del Comune di Padova ora guardano alle previsioni meteo. Ieri è stato infatti raggiungo l'ottavo giorno consecutivo di sforamenti di Pm10: nei prossimi giorni la qualità dell'aria non dovrebbe affatto migliorare e così giovedì si dovrebbe arrivare alla fatidica quota 10. Quella che impone il livello rosso. Attualmente vige il blocco per le auto private a benzina fino all'Euro 1, per le Diesel fino all'Euro 4 e per i veicoli commerciali-artigianali fino all'Euro 3. Con il semaforo rosso, invece, i veicoli commerciali-artigianali bloccati saranno anche i Diesel Euro 4.

LE PREVISIONI

«In questi giorni i valori della concentrazione degli inquinanti sono saliti molto aveva annunciato l'altro ieri l'assessore all'Ambiente Chiara Gallani - L'Arpav ha comunicato i dati confermando la sequenza di sforamenti, quindi, scatta il semaforo arancione». Lo scenario, però, sta peggiorando. Lo conferma Salvatore Patti, responsabile dell'Osservatorio aria di Arpav. «Purtroppo le previsioni non sono favorevoli - spiega Patti -. L'inquinamento resisterà perché non è prevista pioggia, anzi. Avremmo nebbia, alta pressione e scarsa dispersione degli inquinanti. Ricordo che il limite previsto per il Pm10 è di 50 microgrammi al metro cubo. Nella giornata di martedì siamo arrivati per la città di Padova ad otto sforamenti consecutivi e giovedì, avanti di questo passo, arriveremo a dieci. Se la situazione non cambia, e oggi è molto difficile ipotizzare un cambiamento della situazione, si arriverà all'allerta rossa. L'anno scorso si era verificata una situazione analoga».

I TIMORI

Le sanzioni inflitte sono state da 168 euro. Ieri il comando della Polizia locale di via Gozzi è stato subissato di telefonate - oltre una quarantina nell'arco di tutta la giornata - di automobilisti che chiedevano informazioni sull'ordinanza. Ora l'attenzione è tutta spostata su cosa accadrà nei prossimi giorni.

A riassumere i timori di chi in centro storico lavora è Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Padova: «Come ogni anno la storia di ripete. Noi in queste situazioni andiamo in tremenda crisi perché i nostri clienti, dove andiamo a fare forniture e manutenzioni, sono spesso nei centri storici. Continuiamo a ribadire - insiste Boschetto - che il problema non è rappresentato principalmente dai nostri furgoni ma lo sono moti altri. Serviva bruciare le befane il 6 gennaio, facendo aumentare l'inquinamento? O è più importante far lavorare noi? L'altro grande problema sono gli impianti di riscaldamento: purtroppo non ci sono incentivi economici a sufficienza per sostituire le vecchie caldaie che inquinano».

L'ORDINANZA

Dal 1. ottobre al 31 marzo il territorio comunale, ma non le tangenziali, è interessato da diverse limitazioni. In questo periodo, dalle 8.30 alle 18.30 non possono circolare gli autoveicoli (privati e commerciali) alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1, i mezzi (privati e commerciali) alimentati a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e le autovetture private alimentate a diesel Euro 4. Stop anche ai motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 1. gennaio 2000 o non omologati. Vietata la sosta con motore acceso per tutti i veicoli. La temperatura degli ambienti non deve superare i 19 gradi (con tolleranza di 2) nelle abitazioni, negli uffici e negli esercizi commerciali e i 17 gradi (con tolleranza di 2) negli edifici industriali ed artigianali.

Gabriele Pipia

