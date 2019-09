Bloccano la strada e saccheggiano il Conad

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINIPADOVA Colpo da 20mila euro al Conad di via Ostiala Gallenia. E così le irruzioni dei ladri in supermercati, bar, tabaccherie, ristoranti e sale scommesse salgono a 19 in poco meno di un mese. L'incubo spaccate torna a far paura ai commercianti della città visto che la lista dei colpi si è ulteriormente allungata: tra intrusioni tentate e furti riusciti, parliamo di 19 colpi negli ultimi 27 giorni. Finora erano concentrati tutti nella zona di Padova est, ma nella notte tra sabato e ieri i ladri hanno messo a segno il furto da...