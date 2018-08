Blitz in Piazza delle Erbe: spacciava con un coltello in tasca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI INTERVENTIPADOVA «Ci sono due persone che spacciano sotto i portici tra via dei Fabbri e Piazza delle Erbe». A chiamare la centrale operativa della questura, martedì sera alle otto meno dieci, è stato un passante. Ha visto due uomini nordafricani scambiarsi lo stupefacente e non ci ha pensato due volte, allertando subito la polizia. Aveva ragione: la sua segnalazione ha permesso agli agenti delle volanti, coordinate dal vice questore aggiunto Michela Bochicchio, di denunciare un trentatreenne tunisino trovato anche in possesso di un...