IL CONTROLLO

CITTADELLA Sono centinaia gli studenti che nel rispetto delle disposizioni anti-contagio raggiungono quotidianamente gli istituti superiori di Cittadella utilizzando i bus messi a disposizione dalle due aziende di trasporto che effettuano il servizio: Busitalia per la direttrice Padova-Bassano del Grappa e Mom per le tratte che collegano est ed ovest del territorio. Ieri mattina gli agenti della Polizia locale di Cittadella, diretti dal vice commissario Gledis Sambugaro, assieme al personale delle due aziende, hanno controllato in totale sedici mezzi pubblici.

Sono stati accertati in particolare l'uso corretto della mascherina da parte degli studenti e il rispetto della capienza massima stabilita per i vari tipi di bus essendoci in attività anche degli autosnodati. Nessuna irregolarità è stata riscontrata né da parte degli studenti né da parte delle aziende di trasporto.

«L'attività di controllo è fondamentale in un momento molto delicato al fine di evitare possibili lockdown e far capire soprattutto ai ragazzi l'importanza del loro comportamento all'interno della società civile - il commento del sindaco Luca Pierobon - I controlli continueranno i prossimi giorni nei luoghi di maggior assembramento che si formano fuori dagli istituti scolastici e nelle fermate dei bus».

A Cittadella ci sono cinque istituti superiori frequentati da circa tremila studenti. La notizia sulla correttezza degli studenti e delle aziende di trasporto è stata diffusa anche attraverso i canali social del Comune. Numerosi i commenti positivi, ma c'è stato anche chi ha puntato il dito su coloro che richiamano il rispetto delle regole anti-contagio, ma che alla resa dei conti hanno fatto poco o nulla per agevolare gli utilizzatori dei servizi di trasporto pubblico.

C'è poi chi considera eccessive operazioni del genere. Un papà scrive: «È dall'inizio della scuola che sostengo che i nostri ragazzi sono bravissimi. Non sono loro la causa del virus. Loro sono le vittime principali a cui stiamo togliendo la vita che noi abbiamo già avuto. Adesso abbiamo paura di perdere la nostra e limitiamo la loro. Un bell'esempio».

Una mamma: «Se non porti la mascherina non entri nei pullman che sono sempre strapieni. Mio figlio fa l'andata e ritorno sempre in piedi e quando torna alle 14 devo andarlo a prendere o dargli due abbonamenti perché il pullman del mattino non c'è al pomeriggio o devo fargli perdere ogni giorno venti minuti di scuola». E ancora: «Invece che fare queste retate contro persone che fanno la loro vita, la Regione provveda a far mettere qualche mezzo pubblico in più».

Michelangelo Cecchetto

