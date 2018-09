Blitz dei carabinieri sulla via dei Pescatori: 63 mezzi nel mirino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CODEVIGOTask force dei carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco lungo la strada dei Pescatori a Codevigo. L'altra notte i militari dell'Arma del capitano Enrico Zampolli hanno pattugliato l'importante arteria con quattordici militari e cinque autoradio. Ebbene, sono stati controllati 63 mezzi in transito in ambo i sensi di marcia e identificate 102 persone. Tra le principali infrazioni registrate c'è stata anche quella riguardante un automobilista che guidava pur non avendo mai conseguito la patente.Comunque sono state in tutto tredici...