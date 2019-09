Blitz all'alba all'Arcella: sgomberato lo stabile Ater

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAPADOVA Dal primo maggio a ieri mattina. È durata 134 giorni l'occupazione della Casetta Berta all'Arcella da parte degli attivisti del collettivo Catai, vicini al partito Potere al Popolo. Alle sei e mezza è scattato il blitz della polizia, supportata da carabinieri e vigili urbani, per sgomberare lo stabile Ater di via Cardinal Callegari restituendolo ai proprietari. Cinquanta uomini sono intervenuti per dare esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal gip su richiesta del pm Sergio Dini. Era stata Ater a presentare...