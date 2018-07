Bitonci: «Padovani presi in giro, ci sia la variante e noi la voteremo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIPADOVA Massimo Bitonci, ex sindaco e oggi sottosegretario alla Finanze va all'attacco: «Non si può far altro che dare ragione al governatore. Dalla sottoscrizione dell'accordo tra Regione e Comune, sono passati oltre 6 mesi. Nel frattempo non è successo assolutamente nulla. L'amministrazione Giordani in questi mesi non ha prodotto nessun atto concreto per portare avanti l'iter necessario per realizzare il progetto. Questo per un motivo molto semplice: la maggioranza è divisa quasi su tutto. Pur di non andare contro Lorenzoni e...