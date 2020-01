Bitonci e Lonardi: «Noi l'avremmo già fatto, loro sono fermi»

IL CENTRODESTRA

PADOVA Opposizione al completo, anche se mancava FdI, compatta contro l'amministrazione su alcuni temi cruciali per la città: parcheggi e Fiera. Massimo Bitonci, Ubaldo Lonardi, Roberto Moneta, Vanda Pellizzari, Vera Sodero, Alain Luciani, Eleonora Mosco e il senatore Andrea Ostellari hanno analizzato la situazione dei parcheggi e della Fiera. «La situazione parcheggi in città si fa sempre più drammatica, ora è stato eliminato piazzale Boschetti, tra l'altro per fare un nostro progetto, ma senza pensare a nuovi posti. Noi avevamo concepito la Prandina da un minimo di 700 posti in su - dice Bitonci - sul tema lo scontro in maggioranza è costante. E' logico che il sindaco pensi ad un grande park a servizio del centro. Noi l'avevamo già in mente e al posto loro l'avremmo già fatto. Noi siamo aperti alla soluzione park sotterraneo per lasciare spazio al parco. La soluzione più veloce e meno onerosa è però il park a raso pensando anche alla drastica riduzione del park Europa e della futura soppressione di quello di piazza Insurrezione». Lonardi chiede chiarezza alla maggioranza ricordando come «una parte chieda un parcheggio Prandina con numeri molto ridotti mentre i tecnici parlano di 650 posti».

Sulla questione Fiera l'opposizione chiede che la maggioranza faccia chiarezza sul futuro dell'Ente. «Contestiamo la scelta di cedere gratuitamente per 50 anni all'università una porzione importante della Fiera senza consultare associazioni di categoria e portatori di interessi - afferma Bitonci - per noi si tratta di un ulteriore passo verso la chiusura. Nulla contro l'Università, il rettore fa i propri interessi, ma mi sembra che li faccia fin troppo bene. Non capiamo perché abbia spinto per questa soluzione quando c'erano molte alternative. Ora attendiamo i bilanci e di sapere, ad esempio, se Auto e Moto d'Epoca resterà».

«L'Università è l'unico soggetto che sta investendo su Padova e facendo politica urbanistica, capiamo che il rettore vorrebbe tutta ingegneria su un unico asse quello di via Tommaseo - puntualizza Lonardi - su quell'asse ci sono molti buchi neri acquistabili per poco invece, con un'operazione molto facile, si è preferit la Fiera, chiaro segno di una mera operazione immobiliare». L'opposizione ricorda che recentemente è stata approvata una delibera che dà all'area Fiera una precisa destinazione a servizi fieristici, invece si è dato spazio ad aule universitarie.

Ostellari interviene parlando di maggioranza che ha perso il collante, senza idee e quelle poche attuate sono dell'amministrazione Bitonci e producono litigi: parcheggi, commissione stranieri, tema della sicurezza. Serve un tavolo di confronto tra le forze politiche per far ripartire Padova anche in vista degli appuntamenti elettorali». «Qui siamo al completo fra quelli che si riconoscono nella mia amministrazione - chiude Bitonci - ci sarà un filo da ricucire ma qui si parla in maniera univoca. Lo ricordo all'ex presidente della provincia Soranzo che tanto ha contrastato l'ospedale a Padova Est». Pronta la replica di FdI: «Avremmo condiviso volentieri le tematiche trattate delle quali ci siamo sempre occupati - dicono in una nota - non siamo stati invitati e ce ne rammarichiamo soprattutto perché si rischia di dare l'immagine di un'opposizione divisa».

Luisa Morbiato

