Bistecche bruciate, pub invaso dal fumo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIA VENEZIAPADOVA Le cappe aspiranti smettono di funzionare, i vapori e i fumi della cucina saturano l'aria e due cuoche restano intossicate.È successo sabato sera poco prima dell'orario clou di cena, alle 19.30 circa, al pub Old Wild West di via Venezia, dove la specialità sono proprio i piatti di carne alla griglia e alla brace. A un certo punto il fumo ha iniziato a invadere anche la sala ristorante e a uscire da porte e finestre. Così sono arrivati di corsa i vigili del fuoco, che hanno la caserma proprio a pochi metri da lì. Per...