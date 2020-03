L'EPIDEMIA

PADOVA Volti, storie, affetti. Strappati via in pochi giorni dal virus che, giorno dopo giorno, fa allungare la tragica lista delle persone che non ce l'hanno fatta a combatterlo. Fragili, troppo indifese di fronte all'aggressività del Covid-19. Cinque se ne sono andate nell'ultima giornata. Ancora una volta la casa di riposo di Merlara paga un caro prezzo: altri due i decessi. Anche il Centro Servizi Anziani di Monselice registra un nuovo lutto, il secondo. Un'altra persona è spirata all'Azienda ospedaliera di Padova. A Schiavonia è venuta a mancare una settantottenne di Borgoricco, mentre l'altro giorno all'ospedale di Montebelluna c'è stata una sesta vittima: Umberto Sicuro, 66 anni, originario di San Martino di Lupari, imprenditore di successo che aveva mosso i primi passi a Galliera Veneta.

NEI PENSIONATI

Sul comodino esibiva con orgoglio la foto dei pronipoti: due gemellini di pochi mesi. Carla Detomi, 92enne di Castelbaldo, era diventata bisnonna da poco. Ma il Coronavirus, che nella casa di risposo di Merlara sta causando un'ecatombe, le ha negato la possibilità di veder crescere i due nuovi nati. L'anziana si è spenta nella notte tra domenica e ieri. Ma prima è riuscita a salutare per l'ultima volta il figlio Giancarlo, che abita in Friuli Venezia Giulia ed è il nonno dei due gemellini. Una videochiamata toccante, non solo per madre e figlio ma anche per gli operatori della casa di riposo, consapevoli che Carla probabilmente non avrebbe superato la notte. L'ipotesi del ricovero non è nemmeno stata presa in considerazione: vista la richiesta di letti in Terapia intensiva, soltanto chi ha una concreta possibilità di farcela viene trasferito in ospedale. E purtroppo non era il caso di Carla, già debilitata da altre patologie. Così della 92enne si sono presi cura gli infermieri e gli operatori socio-sanitari che per lei erano diventati quasi una seconda famiglia visto che viveva nel pensionato da una decina d'anni. Vedova e madre di due figli Carmela e Giancarlo , l'anziana era risultata negativa al tampone. Ma l'aggravamento improvviso delle sue condizioni di salute fanno ipotizzare che abbia contratto il virus in un momento successivo. Lavorare a ferri era la sua grande passione: Carla trascorreva così le giornate al pensionato ed è così che gli operatori della Residenza Scarmignan vogliono ricordarla. Se c'era un aspetto su cui la 92enne non era disposta a scendere a compromessi era il decoro: ci teneva ad essere sempre ben vestita e pettinata perché, come ripetono spesso gli anziani «no se sa mai queo ca poe capitare».

Si è spento anche Bruno Pasquatto, di Saonara, dove ha vissuto fino a sette anni fa. Quando ormai le condizioni di salute non erano più ottimali, era stato ricoverato in casa di riposo a Merlara. Il 27 ottobre avrebbe compiuto 93 anni. Da tempo si muoveva grazie al supporto di una sedia a rotelle, Il virus non gli ha dato scampo. Lascia nello strazio la moglie, anche lei ricoverata in una casa di riposo di Padova, e i figli. In tanti lo ricordano a Villatora di Saonara dove ha vissuto una vita intera in un'abitazione di via 3 Novembre. Operaio, carattere esplosivo, era una persona molto dinamica, un gran lavoratore. Tutti lo stimavano e ne ricordano la grande generosità.

Danilla Carraro è la seconda ospite venuta a mancare al Centro Servizi Anziani di via Garibaldi, a Monselice. Aveva 92 anni e nonostante l'età avanzata era autosufficiente e piuttosto in forma. Garbata, sempre cordiale e di buon cuore, la 92enne era molto benvoluta dal personale della struttura e dagli altri ospiti. Ormai da diversi anni aveva perso l'amato marito Olivo Bettin, storico presidente della Banda Città di Monselice, che nel 1968 ideò il Gruppo Majorettes da affiancare ai musicisti. Danilla lo sosteneva e lo incoraggiava nella sua attività. Era a sua volta un vulcano di idee, sempre propositiva ed entusiasta. La coppia aveva avuto tre figli, uno dei quali, Franco, vive ancora a Monselice. Il virus ha colpito l'anziana già la scorsa settimana. Si è manifestato dapprima con la febbre, di giorno in giorno sempre più elevata. Poi l'anziana ha cominciato ad avere difficoltà respiratorie, fino al decesso, avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica scorsa nella struttura di via Garibaldi.

IL PAESE

Anche la comunità di Borgoricco è chiamata a piangere la prima vittima di Covid. Paola Michelazzo, 78 anni, di San Michele delle Badesse, ha lottato fino all'ultimo ma non ce l'ha fatta. Giovedì scorso aveva accusato i primi sintomi. La corsa all'ospedale di Camposampiero, poi il ricovero a Schiavonia e, ieri mattina, la triste notizia. Stimata in paese, donna che amava viaggiare, Paola viveva con la sorella, ora in isolamento come previsto dal protocollo. Le condizioni si sono aggravate domenica sera. C'è stato il tempo per una telefonata ai suoi cari. L'ultimo saluto prima di congedarsi dagli affetti e dalla sua comunità che ora si è stretta, virtualmente, attorno alla famiglia. I funerali non sono ancora stati fissati. Si svolgeranno comunque secondo la normativa prevista, senza cerimonia pubblica. Commossi i nipoti che la ricordano come una zia molto materna e dolce, quasi una seconda mamma. Tantissime anche le manifestazioni di solidarietà da parte dei concittadini che, anche se a distanza, hanno voluto stringersi alla famiglia.

(Hanno collaborato Cesare Arcolini, Camilla Bovo, Monia Pasqualetto, Maria Elena Pattaro)

