Un bambino positivo al Covid-19, una ventina di suoi compagni e un paio di coordinatrici in isolamento.

Il virus è arrivato alla scuola dell'Infanzia San Pio X di Terradura, frazione di Due Carrare. A riportarlo è stato l'assessore all'Istruzione Gino Favero. «Seguiamo la vicenda con attenzione, ma senza allarmismi». Nel frattempo è stata chiusa la sezione rossa della scuola per tutti i provvedimenti di sanificazione del caso. «Conosco bene questo plesso scolastico - ha proseguito Favero - visto che lo frequentano anche i miei figli e sono in stretto contatto con la coordinatrice. So che avevano messo a punto un protocollo molto accurato per essere pronti anche ad un'evenienza di questo tipo». Le attività della San Pio X prevedono infatti che i bambini di una sezione non entrino mai in contatto con quelli delle altre. Proprio questa efficace organizzazione, ha permesso di chiudere una sola sezione e non l'intera scuola. «A questo punto - ha precisato l'assessore Favero - possiamo soltanto tenere sotto controllo gli sviluppi e seguire con fiducia il protocollo previsto dal Servizio igiene e sanità pubblica dell'Ulss».

Il protocollo in questione prevede che siano sottoposti a tampone tutti i bambini della sezione e tutte le educatrici della scuola. Gli esami specifici sono stati effettuati ieri mattina e già nella giornata odierna saranno comunicati i risultati. (C. Arc.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA