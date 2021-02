Palajunior Borgo Rossi a Piove, centro vaccinazioni per la Saccisica, tutto pronto per iniziare, ma con qualche polemica. Ieri infatti qualche genitore dei bambini che frequentano la vicina scuola primaria Leon Battista Alberti si è lamentato con l'amministrazione «per aver privato i nostri figli della loro palestra, dove potevano fare la loro unica attività fisica autorizzata. Si poteva di certo utilizzare una tenda dell'Esercito o della Protezione civile dentro un parcheggio e lasciare ai nostri figli quell'unico momento di attività fisica e di sfogo che gli è rimasto. O in alternativa - prosegue il genitore - magari si poteva usufruire di attività che attualmente sono chiuse a causa Covid. Strutture che potevano essere utilizzate previo affitto o indennizzo temporaneo ai fini della vaccinazione, tipo palestre private, così si aiutava una attività ferma e si lasciava la palestra ai bimbi». Pronta la replica del primo cittadino di Piove Davide Gianella: «Nessuno è stato privato della sua palestra, nè la scuola nè la società sportiva. Senza una grande campagna vaccinale non si tornerà mai alla normalità. Nel piano vaccinale nazionale e regionale - precisa Gianella - è vietato allestire centri vaccinali pubblici in tende o affini. La vaccinazione richiede: spazio al coperto riscaldato per l'anamnesi, un'area per la somministrazione, un'area per la sosta almeno 20 minuti dopo, con locali per infermeria, bagni per il personale, bagni per il pubblico e bagni per disabili. Mi permetto di aggiungere che sono già a disposizione della scuola il trasporto scolastico e una palestra alternativa per coprire tutte le ore di educazione motoria».

