PADOVA È sempre più rapida la crescita dei contagi nel Padovano, nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 784 nuovi casi e un decesso per Covid-19. La vittima è Giovanni Trento, 85 anni, una vita dedicata al lavoro ed alla famiglia. Persona molto conosciuta per la sua professione di pittore edile, abitava a Fontaniva, ma da un anno era ospite del centro dove solo pochi giorni fa è morta un'altra anziana per Covid. Le condizioni dell'uomo non permettevano più che fossero i familiari ad assisterlo come avevano fatto con grande dedizione in passato e quindi si era reso necessario il sostegno di una struttura. Da due settimane si erano interrotte le visite a causa dell'emergenza Coronavirus. «Giovanni e suo fratello Bruno hanno dato il colore a Fontaniva», dicono nella cittadina. I fratelli per diversi decenni hanno svolto assieme l'attività artigianale. Poi la meritata pensione. Il ritratto di Giovanni è quello di una persona laboriosa, attenta e precisa nell'attività che svolgeva. Tanto lavoro e molta fatica, che gli hanno permesso comunque di formare una famiglia numerosa alla quale assieme alla moglie Lina non ha mai fatto mancare nulla. Una famiglia molto unita che ieri mattina ha ricevuto la dolorosa notizia della sua fine. Giovanni Trento lascia i figli Claudio, Renato, Luisella e Nicoletta con Gianluca, la nuora Giovanna ed il fratello Bruno. Trento è il secondo deceduto tra gli ospiti della sede di Borgo Bassano dove domenica scorsa si sono contati tra ospiti e dipendenti 40 positivi. La prima vittima del Covid, martedì scorso, è stata Augusta Alida Pettenuzzo. Aveva 89 anni e dallo scorso agosto era nel centro. La sua permanenza era prevista per tre mesi. Non aveva sintomi particolari legati al contagio, solo una febbricola leggera. Respirava normalmente. È spirata improvvisamente.

Dall'inizio dell'emergenza ad oggi i padovani che hanno contratto il coronavirus sono stati 11.263, le vittime 358. I positivi al tampone attualmente sono 5.964. Per far fronte alla seconda ondata, l'ospedale di Schiavonia sta tornando ad essere il Covid hospital della provincia di Padova. Da mercoledì sera sono iniziati i trasferimenti di alcuni pazienti, necessari per poter attivare i 120 posti letto destinati ai malati Covid. Nel frattempo il Madre Teresa lavora a pieno regime come racconta Fabio Baratto, montagnanese di 58 anni, direttore di Anestesia e Rianimazione e responsabile della Terapia intensiva. «Nel giro di una settimana i dieci posti letto Covid in rianimazione sono stati tutti occupati dichiara il dottor Baratto -, è necessario intervenire al più presto per aumentarli. Per ora abbiamo ancora qualche posto letto a disposizione negli ospedali di Cittadella e Camposampiero, ma presto esauriremo anche quelli. L'ospedale di Schiavonia continua a portare avanti tutta l'attività no-Covid, infatti ho in gestione anche posti letto per la chirurgia e l'unità coronarica. Non so per quanto tempo ancora riusciremo a mantenere anche quest'attività». Il paziente Covid più giovane ha 43 anni mentre il più anziano ne ha 73. Dei dieci ricoverati in terapia intensiva, otto sono intubati e per gli altri due è sufficiente una ventilazione assistita non invasiva. «Ci aspettavamo un ritorno dei contagi, ma non fino a questo punto ammette il dottor Baratto . La situazione è preoccupante e fa capire che negli scorsi mesi non è stato fatto abbastanza, bisognava prestare più attenzione e non prendere sottogamba la pericolosità del virus». Camici, sovracamici, calzari, visiere e un doppio paio di guanti. Gli instancabili medici e infermieri della terapia intensiva di Schiavonia all'inizio della pandemia venivano chiamati eroi, vestiti di bianco e azzurro, impegnati nella missione più difficile. Ma ora, la stima e la riconoscenza nei loro confronti sembrano un lontano ricordo. «Il clima è molto pesante ammette il dottor Baratto . Una volta usciti dall'ospedale, soprattutto sui social network, siamo bersaglio della rabbia della gente. I sentimenti negativi, suscitati dalla crisi in corso, vengono riversati su di noi. Come se il personale medico e sanitario fosse avvantaggiato da questa situazione. Ho letto di tutto, perfino che l'ospedale guadagna grazie ai ricoveri Covid. All'inizio eravamo sorretti dall'adrenalina, dalla volontà di combattere una situazione inaspettata, supportati dal rispetto della gente. Ora non abbiamo neanche più quello e siamo costretti a sopportare offese e falsità. E' inaccettabile». Molti sembrano aver dimenticato l'impegno dei camici bianchi. «Servirebbe un po' più di cultura e sensibilità nei confronti del prossimo continua Baratto -. Forse delle campagne informative potrebbero essere utili per fare chiarezza. Purtroppo colleghi illustri hanno contribuito a creare confusione nella popolazione». A Schiavonia si trovano ricoverati in reparto anche 48 positivi. In Azienda ospedaliera a Malattie infettive ci sono 64 persone e in Rianimazione altre 16. A questi dati si affiancano i numeri del personale sanitario attualmente positivo: 12 infermieri, 10 medici (tra dipendenti e specializzandi), 3 operatori socio sanitari e 4 dipendenti. Anche via Giustiniani sta modificando l'assetto organizzativo per rispondere all'aumento dei ricoveri. I posti letto di Malattie infettive da 24 passano a 58, quelli di Terapia intensiva da 4 a 18. Dopo la chiusura estiva, è in via di riapertura anche l'ottavo piano del monoblocco con altri 18 posti di Malattie infettive.

