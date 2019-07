Biglietto unico per città e cintura, stop agli aumenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE CONDIZIONIPADOVA L'Unione Europea obbliga ad avere un solo gestore per tutto il territorio ma chi vorrà gestire il trasporto pubblico dell'intera provincia di Padova dovrà sudare per stare dentro nei conti. Infatti da quando la Provincia, prima nel Veneto, nel dicembre del 2017 emanò il bando per conto dell'ente di bacino di cui fa parte insieme al Comune, si capì che sarebbe stata dura per tutti.La circostanza più importante per l'utenza è che i biglietti non dovranno subire aumenti per 24 mesi dall'avvio del servizio con il nuovo...