Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN PAESECERVARESE SANTA CROCE Dalle parole ai fatti. Così alcuni pazienti della dottoressa Dina Sandon sono passati dai messaggi di affetto e di stima, alla raccolta firme per chiedere all'Ulss 6 il reintegro del medico di famiglia. Attività che si promuove, immancabilmente, sui social. Sul gruppo Facebook Sei di Cervarese Santa Croce se è stata lanciata in queste ore da un'utente la raccolta firme, che verrà allegata alla lettera che...