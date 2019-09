Biciclette elettriche, arrivano i contributi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INVESTIMENTOPADOVA «D'ora in poi Palazzo Moroni sarà accessibile solo a chi arriva in bicicletta». Il sindaco Giordani ovviamente esagera e ci scherza su, ma il messaggio è comunque chiarissimo: il Comune di Padova continua a puntare forte sulle due ruote, con l'obiettivo di limitare l'utilizzo delle auto soprattutto in centro storico. L'ultima novità, annunciata ieri mattina, è un contributo di 120 mila euro rivolto a residenti e commercianti che vorranno comprare una bicicletta a pedalata assistita, a patto che l'acquisto venga fatto...