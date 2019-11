Bici-ostacolo per i ciechi, arriva l'avviso sul manubrio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAPADOVA Contro la maleducazione ciclistica arrivano i cartellini dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. L'associazione, infatti , assieme all'amministrazione comunale promuove la campagna di sensibilizzazione Non parcheggiare qui! Per me che non vedo, è molto pericoloso.«L'iniziativa nasce dalla necessità di sensibilizzare la cittadinanza rispetto al problema dei cicli e dei motocicli mal parcheggiati sui marciapiedi e sui luoghi di transito dei pedoni come attraversamenti pedonali, isole pedonali e portici - spiega...