(al.rod.) Per rendere più fluida la mobilità che, anche a Padova deve fare i conti con le restrizioni al trasporto pubblico legate al Covid-19, Palazzo Moroni potenzia il Movi by Mobike: il sistema free floating di bici in condivisione del Comune estende infatti la sua area operativa. Alle zone dove è già possibile usufruire del servizio si aggiungono, da oggi, cinque nuovi quartieri: Chiesanuova, Montà, Altichiero-Sacro Cuore, Pontevigodarzere e Camin-Zona Industriale. La richiesta arriva da molti cittadini che, con questa estensione, avranno la possibilità di usufruire del servizio di bike sharing senza penalità come invece avveniva fino a ieri, rendendo di fatto impossibile l'utilizzo in quelle aree. «Stiamo lavorando per offrire servizi di mobilità sostenibile anche nei quartieri meno vicini al centro sottolinea l'assessore alla Mobilità Andrea Ragona - La possibilità di usare le bici in condivisione diventa ancora più importante in un periodo difficile come questo, in quanto viene offerto ai cittadini un nuovo modo sostenibile di muoversi. Era necessario estendere l'area operativa, perché erano molti i cittadini che non potevano godere di questo servizio. Siamo molto fiduciosi che nelle prossime settimane muoversi in questi quartiere con le bici arancioni diventerà la norma». Le nuove aree di sosta permetteranno di parcheggiare la bici sostanzialmente lungo le principali direttrici di questi quartieri, in quanto l'eccessivo allargamento comporterebbe un'estrema rarefazione delle bici e un conseguente disservizio. In questo modo si riesce a mantenere una buona densità, ma rimanendo comunque vicini ai rioni che si sviluppano lungo le assi principali.

