PADOVA Il caso plateatici arriva nel pieno delle preoccupazioni dei pubblici esercenti e dei commercianti. La Soprintendenza chiede attenzioni ai monumenti, l'economia chiede di lavorare. Il presidente Ascom, Bertin. «Intanto molti plateatici chiuderanno a fine ottobre come da regolamento».

«Ma se ne vogliamo farne a meno va bene - continua in modo provocatorio - Se vogliamo che la città non sia tutta un plateatico va bene. Chiudiamo tutto. Poi chiuderanno anche le aziende che fanno i prodotti per i bar. Perché quando va male va male per tutti. Però non capisco l'accanimento. Già con lo smart working abbiamo i bar vuoti, adesso la sola speranza è una giornata di sole e dobbiamo anche chiudere quando invece bisognerebbe dare un'attenzione particolare ai negozi».

Intanto piove sul bagnato verrebbe da dire. Il 15 ottobre è scaduta l'ordinanza Zaia che deroga al distanziamento di un metro fra chi si siede ai tavolini. Il segretario dell'Appe Filippo Segato è stato raggiunto telefonicamente da decine di baristi e ristoratori che si sono trovati improvvisamente senza questa importante ciambella di salvataggio e ora temono di naufragare definitivamente.

«Purtroppo l'ordinanza di Zaia sottolinea Segato è scaduta il 15 ottobre e quindi ora si torna alle regole precedenti, vale a dire che solo i conviventi possono stare seduti a una distanza inferiore ad un metro. Tutti gli altri clienti, colleghi di lavoro, amici, compagni di classe, fidanzati non conviventi, devono tassativamente rispettare la distanza interpersonale, sia al tavolo che al banco».

«Difficilmente potrà comunque esserci una nuova ordinanza regionale in quanto il Decreto Legge del 7 ottobre 2020 ha previsto che le Regioni possano introdurre soltanto restrizioni alle regole nazionali, mentre eventuali disposizioni estensive dovranno essere concordate con il ministero della Salute».

Sul fronte Soprintendenza-Comune, ieri c'è stato un sopralluogo al Boschetti dell'assessore Colasio con Fabrizio Magani.

«Sull'ipotesi di fare un ristorante nella terrazza di una delle due palazzine, quando ci sarà il piano i funzionari valuteranno, guardando il progetto. Se fossi un imprenditore però lo farei subito a pianterreno. La passerella fra le due sponde che ora è posizionata a terra è molto leggera, dunque ci sono molte speranze che venga accettata».

«Per quanto riguarda il divano e gli ombrelloni all'ex Foro Boario è già arrivata una lettera di scuse dalla società che sta occupando lo spazio dell'ala sotto la terrazza. È stata una fuga in avanti di un addetto. A giorni valuteremo con un sopralluogo il da farsi».

Infine i giardini Arena. «In effetti c'è stato un allargamento imprevisto degli ombrelloni e troppe luci. Sono d'accordo con la Soprintendenza. Ora c'è un bando per la gestione. Chi vince dovrà sottoporsi a regole più strette».

