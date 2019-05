Bertin attacca: «Su parcheggi e tram, finiamola con le sorprese»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAPADOVA Il mondo del commercio è sul piede di guerra. La politica della mobilità e della sosta promossa dal Comune trova unite le categorie nella bocciatura. Proprio oggi alle 13 davanti al municipio Massimiliano Pellizzari, presidente dei commercianti del centro (Acc) raduna le truppe, comprese quelle del Comitato No rotaie a Voltabarozzo per una manifestazione contro la nuova viabilità di corso Milano con code in ingresso già dal cavalcavia di Chiesanuova a causa della nuova pista ciclabile. E inoltre per la realizzazione della...