Bertin, Ascom: «Pronti ad andare al ministero a protestare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIPADOVA Deflagra la polemica sul giro di vite della Soprintendenza ai plateatici in centro storico. Ad accendere le polveri ha provveduto, ieri mattina, il presidente dell'Ascom Patrizio Bertin che minaccia una calata a Roma nel caso in cui la Soprintendenza non dovesse fare marcia indietro. «Non c'è ombra di dubbio ha spiegato ieri Bertin che questo provvedimento rischia di mettere in ginocchio decine di esercizi commerciali e il loro indotto». «Mi auguro che, alla fine, possa prevalere il buon senso da parte della...