Bertin, Ascom: «Ingegneria in fiera, un bene per tutti»

LA SVOLTAPADOVA Èquello che tutti stanno aspettando, il progetto dell'architetto vicentino Giorgio Strappazzon per le aule di Ingegneria in fiera, commissionato da Geo. In un posto che deve ospitare quattromila ragazzi ma allo stesso tempo non far perdere spazi espositivi.Molto semplice. Si prende il fatiscente padiglione 2, quello da 1800 metri quadrati, lo si allunga sia verso la strada che verso l'interno. A piano terra spazi espositivi, al piano superiore le aule. Chi paga è un particolare non difficile da definire. Alla fine tra...