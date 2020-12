LA PROTESTA

PADOVA I benzinai incrociano le braccia tra lunedì 14 e giovedì 17 dicembre. Una protesta nei confronti del governo che li ha esclusi dagli aiuti alle categorie economiche. E i più agguerriti sono quelli lungo le autostrade, obbligati a restare sempre aperti. La perdita, secondo Ascom, è del 30 per cento del fatturato dato che gli spostamenti sono stati fortemente ridotti.

«Per essere onesti dice Antonio Belluco, presidente dei gestori di impianti di carburante di Ascom va detto che sarà difficile, vista la parcellizzazione del settore e l'aumento esponenziale delle cosiddette pompe bianche (ovvero le stazioni di servizio che non espongono le insegne delle grandi compagnie petrolifere, ma quelle di società locali, ndr) che in giro non si troveranno pompe aperte, resta però il fatto che in questi mesi i nostri fatturati sono scesi di un buon 30% e non si contano più ormai le stazioni di servizio che hanno chiuso i battenti».

I benzinai che si trovano in una situazione peggiore sono quelli che hanno la pompa di benzina in autostrada e che non hanno avuto nessun tipo di aiuto nonostante l'obbligo di apertura. «Visto che in autostrada siamo obbligati a rimanere sempre aperti aggiunge Belluco ci erano stati garantiti aiuti che, senza decreto applicativo, si sono sciolti come neve al sole: la solita promessa alla quale non seguono i fatti, un copyright di questo governo».

Ma ci sono altre forme di protesta che potrebbero essere attuate, come il boicottaggio delle carte di credito vista la frenesia di migliaia di persone a rincorrere l'opportunità data dal Cashback. Frenesia che si è scontrata con le disfunzioni del sistema informatico dell'app Io, che doveva permettere il conteggio del bonus. «La gestione di questo tipo di pagamento a noi costa parecchio e, proprio mentre il governo spinge al massimo per l'utilizzo della moneta elettronica, probabilmente avrebbe creato maggiori difficoltà agli automobilisti evidenziando così le difficoltà nelle quali si dibatte la categoria. Purtroppo conclude Belluco lo sciopero, proprio perché non potrà vedere una partecipazione massiccia per le difficoltà di cui si è detto, rischia di essere la tigre di carta di un settore in agonia che alle difficoltà strutturali ha dovuto aggiungere anche una pandemia che, bloccando gli spostamenti delle persone, ha ridotto gli incassi mantenendo inalterati i costi: un combinato disposto che prelude all'ormai prossimo progressivo fallimento delle piccole imprese di gestione».

