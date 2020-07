REGIONALI/1

PADOVA Sale a quota 7 il numero dei candidati a Presidente della Regione. Ieri a Padova ha ufficializzato la sua candidatura Paolo Benvegnù, segretario regionale di Rifondazione Comunista, alla guida di Solidarietà Ambiente Lavoro promossa dal suo partito e dal Pci. Una formazione che vede al suo interno anche esponenti del mondo del lavoro, delle lotte sociali e ambientali e del mondo della cultura.

LA PROPOSTA

«Ci proponiamo di rovesciare quelle politiche che, negli ultimi 25 anni, hanno portato il Veneto ad essere una delle regioni più inquinate d'Europa, tra le prime per consumo di suolo e con il 20% della popolazione sotto la soglia della povertà relativa o appena sopra, quota che purtroppo avrà una forte crescita dopo la crisi Covid - esordisce Benvegnù - Serviva un rovesciamento prima ed ora è ancor più indispensabile, si deve pensare a riconvertire la produzione, non si può pensare a tornare alla situazione ante Coronavirus. Il turismo è in ginocchio, il calo dell'export è sensibile per la riduzione della circolazione delle merci su scala globale. Sono stati persi 100 mila posti di lavoro negli ultimi anni e la ripartenza porterà altra disoccupazione. Serve un modello di sviluppo diverso».

Tra i punti qualificanti del programma, che ha quale primo obbiettivo «garantire a tutti i cittadini un reddito che permetta una vita dignitosa», un lavoro garantito e giustamente retribuito, la sanità «nella quale sono stati operati troppi tagli», istruzione, cultura e sociale. «Settori dove servono consistenti investimenti per garantire la possibilità di un impiego a tanti che non lo troveranno impedendo il diffondersi della precarietà tra i giovani, le donne e i settori più deboli del mercato del lavoro - sottolinea - Il denaro c'è e va recuperato con la tassazione progressiva dei redditi, dalla lotta feroce all'evasione che Lega e chi ha governato la Regione mai ha voluto e da una tassa sulle grandi ricchezze come esiste in tutti i paesi europei. Il taglio della regionale Irpef, che ha favorito solo i più ricchi, ha comportato un mancato introito per 6 miliardi di euro in 5 anni mentre lavoratori e pensionati pagano il ticket sanitario più alto d'Italia».

ALTERNATIVA

Un «programma di contenuti», quello di Solidarietà Ambiente Lavoro come puntualizza Benvegnù: «Partiamo dai contenuti, le grandi opere non sono investimenti necessari come ad esempio le Olimpiadi, diciamo no all'autonomia differenziata elemento divisivo della Repubblica». Una lista a sinistra che non sostiene il candidato del Pd e VcV Lorenzoni. «Siamo alternativi al centrodestra e al centrosinistra, non possiamo essere ipocriti. Il problema non è battere Zaia: non è lui che ha fatto il Job Act ma il Pd, - dice - In primis siamo contro il centrodestra ma anche contro questo centrosinistra che sta sullo stesso piano di Zaia e centrodestra, la politica va fatta in chiaro». Benvegnù infine contesta che «il tempo per la raccolta delle firme sia stato ridotto a 20 giorni. E' antidemocratico e arrogante. Abbiamo 4mila aderenti, in Veneto siamo il quarto partito e legittimati dal consenso. Capita poi che ci sia un consigliere con 20 seguaci che sarà agevolato mentre una lista con migliaia di seguaci farà più fatica. Ma presenteremo liste in tutte le provincie».

Luisa Morbiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA