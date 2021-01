Imprenditrice, docente, esperta di temi digitali. E ora anche ambasciatrice delle donne di successo padovane nel mondo. Giulia Bezzi guida la società SeoSpirito, impegnata ad aumentare la visibilità dei suoi clienti e a migliorare i posizionamenti nei motori di ricerca, e sarà protagonista al prossimo Women 20, gruppo d'impegno del G20 che lavora al divario di genere: è stata chiamata a partecipare alle consultazioni per l'edizione 2021 che si terrà in Italia.

Obiettivo del tavolo di lavoro è «contribuire all'elaborazione delle proposte sulla parità di genere che il Presidente del Consiglio porterà al vertice dei Capi di Stato e di Governo».

«I numeri attuali tolgono il sonno - spiega Giulia Bezzi - Sono convinta che ricucire questi strappi e progettare insieme un mondo a misura di donna, significhi progettare un mondo a misura di esseri umani». E proprio per progettare questo futuro, Giulia Bezzi ha trasformato la sua azienda in Società Benefit. Il suo progetto sociale si chiama LeRosa e si concretizza in una community che conta quasi 1.300 donne impegnate a combattere il gap di genere creando occasioni di incontro e collaborazione.

Prossimo incontro on-line sabato 23 gennaio dalle 9.30. Il 10% del ricavato dalla vendita dei biglietti andrà alla Women in Surgery, l'associazione della chirurga padovana Gaya Spolverato.

